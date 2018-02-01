В РоSSии арестованного за взятку экс-губернатора приговорили к 8 годам колонии
Белых также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки.
Суд в Москве приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупных размерах, к восьми годам колонии строгого режима, передает "Интерфакс".
Экс-губернатору также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.
Мера пресечения в виде заключения под стражу Белых, согласно приговору, сохранена до вступления его в законную силу.
Прокурор просила для экс-губернатора 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей.
Занимавший пост губернатора Кировской области Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии обвинения, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на 600 тыс. евро.
В июле 2016 года Белых был отстранен от должности губернатора президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.
Процесс по делу экс-губернатора начался 22 августа прошлого года. Белых отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.
В 2000-х годах Никита Белых состоял в оппозиционной партии "Союз правых сил", а в 2005 году стал ее председателем. Вскоре он покинул партию и в 2008 году был назначен президентом РоSSии на пост губернатора Кировской области. В 2014 был переизбран губернатором на второй срок.
В связи со своей прошлой политической деятельностью Белых считался одним из немногих "либеральных губернаторов", и в начале своей работы в Кирове даже пригласил к сотрудничеству Алексея Навального и Марию Гайдар, дочь известного роSSийского экономиста и автора экономических реформ начала 90-х Егора Гайдара.
Во время рассмотрения дела Навального о хищении активов "Кировлеса" Никита Белых высказывался в защиту оппозиционера и выступил на суде в качестве свидетеля.
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