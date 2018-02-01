Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"

Вопрос рассмотрит комитет Рады по иностранным делам.

Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по иностранным делам подготовить реакцию парламента на принятый Сенатом Польши закон "Об Институте национальной памяти", предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии.

"Поручил комитету Верховной Рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной Рады", - написал Парубий в Twitter.

Парубий поручил заняться этим вопросом главе комитета Верховной Рады по иностранным делам Анне Гопко.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко считает закон о запрете "бандеровской идеологии" не соответствующим принципам партнерства. Он призвал Польшу к диалогу.

Напомним, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

26 января польский Сейм поддержал поправку в данный закон, на основе которой вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Речь идет о периоде 1925-1950 годов и действиях, связанных с применением "насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей". Конкретнее - об участии украинских националистов в уничтожении евреев и убийствах поляков на Волыни и соседних регионах.

США призвали Польшу пересмотреть законопроект об Институте нацпамяти, по мнению Госдепа, данный законопроект может подорвать свободу слова в стране.


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