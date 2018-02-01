РоSSия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РоSSии будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды.

Это следует из распоряжения правительства, сообщает Лента.ру.

Как отмечается в документе от 30 января, аэропорт Итуруп пополнил утвержденный в 2007-м перечень аэродромов совместного базирования в Сахалинской области.

В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, входящая в состав Восточного военного округа. Кроме того, на островах Итуруп и Кунашир с осени 2016 года размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ РоSSии.

В феврале прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017-го оборона Курильских островов будет усилена. «У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.