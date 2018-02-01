РоSSия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории

Курильские острова_Итуруп

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РоSSии будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды.

Это следует из распоряжения правительства, сообщает Лента.ру.

Как отмечается в документе от 30 января, аэропорт Итуруп пополнил утвержденный в 2007-м перечень аэродромов совместного базирования в Сахалинской области.

В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, входящая в состав Восточного военного округа. Кроме того, на островах Итуруп и Кунашир с осени 2016 года размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ РоSSии.

В феврале прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017-го оборона Курильских островов будет усилена. «У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
НАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентстваНАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентства
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия засекретила закупки военных и спецслужбРоSSия засекретила закупки военных и спецслужб
РоSSия изменила позицию относительно миротворцев на Донбассе, - ВолкерРоSSия изменила позицию относительно миротворцев на Донбассе, - Волкер
РоSSия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - ВолкерРоSSия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер
РоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФРоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФ
Atlantic Council: РоSSия не уйдет с Донбасса и проиграетAtlantic Council: РоSSия не уйдет с Донбасса и проиграет
РоSSия понимает язык силы и санкций, - БецаРоSSия понимает язык силы и санкций, - Беца
Зачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в СирииЗачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в Сирии
Порошенко: РоSSия использует те же методы гибридной войны, что и сто лет назадПорошенко: РоSSия использует те же методы гибридной войны, что и сто лет назад
РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в УкраинеРоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
РоSSия и Китай представляют растущую угрозу для США, - МэттисРоSSия и Китай представляют растущую угрозу для США, - Мэттис
Последние новости
Подгружаем последние новости