Глава Нацполиции отказал "Национальным дружинам" в праве на милитаризацию

Сергей Князев пригрозил ответственностью организаторам парамилитарных образований.

Глава Нацполиции отказал ?"Национальным дружинам" в праве на милитаризацию
Сергей Князев

В Украине могут существовать различные гражданские организации, но ни один из них не имеет права на милитаризацию, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. Она общеевропейская и в каждом государстве практически одинаковая", - приводит пресс-служба МВД слова Князева.

Он добавил, что общественные формирования, в соответствии с законодательством имеют право быть зарегистрированы должным образом и выполнять соответствующие функции, и, если они не выходят за рамки своих полномочий, могут работать.

"Если мы будем видеть со стороны любого общественного объединения нарушения законодательства, мы будем немедленно привлекать организаторов этих объединений к административной или уголовной ответственности", - заверил он.

Напомним, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в государстве Украина есть только одна монополия на применение силы - государственная: Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными.

В воскресенье в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости силовое ответвление партии "Национальный корпус" провело "присягу" представителей своей организации "Национальные дружины".

Затем "дружинники" прошли маршем улицами Киева до Майдана Независимости. После этого в соцсетях возмутились и раскритиковали "Национальные дружины". Также мероприятие вызвало у киевлян волну вопросов: кто эти молодые люди и чем они будут заниматься.


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