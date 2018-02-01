ГПУ пояснила ситуацию с Гужвой

Главред не являлся к следователю и на суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

ГПУ пояснила ситуацию с Гужвой
Игорь Гужва
Фото: Игорь Гужва/ Facebook

Генпрокуратура признала, что главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва законно покинул Украину, но обвинила его в затягивании рассмотрения уголовного дела. В связи с этим ГПУ решила просить суд взыскать в госбюджет 544 тыс. грн залога и избрать для Гужвы более строгую меру пресечения.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, 20 сентября Гужве сообщили об окончании досудебного расследования по делу о вымогательстве взятки. Подозреваемый и его защитники знакомиться с материалами дела не приходили, поэтому срок ознакомления был ограничен судом 27 декабря. По истечении этого срока 29 декабря был составлен обвинительный акт.

Гужву вызывали для вручения обвинительного акта на 10, 16 и 22 января, однако он не являлся, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

При этом ГПУ отмечает, что еще в начале декабря в рамках другого дела об уклонении от уплаты налогов просила суд продлить обязательство не покидать пределы Киева для Гужвы, но тот в суд не ходил, предоставляя медицинские справки. В итоге суд это ходатайство не рассмотрел, мера пресечения истекла и Гужва смог покинуть Украину.

"Исходя из вышеизложенного и учитывая, что директор ООО "Известия Масс-Медиа" сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 января стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища.

Гужва был задержан 22 июня 2017 года в Киеве. Генеральный прокурор Юрий Луценко тогда заявил, что главред "Страны" требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компромата на нардепа Дмитрия Линько. Вместе с Гужвой задержали его помощника Антона Филипковского, который передал главреду деньги. Они были найдены при обыске у Гужвы в портфеле.

23 июня Гужве сообщили о подозрении ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или нанесшее имущественный ущерб в крупных размерах; наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества).

22 декабря Шевченковский районный суд Киева признал Филипковского виновным в вымогательстве (ч.3 ст.189 УК) и приговорил его к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Условный срок стал возможен благодаря сделке со следствием о признании вины.


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