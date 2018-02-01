В школах запретили родительские комитеты

Зачастую такие комитеты использовали для сбора денег.

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Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ, отменяющий деятельность родительских комитетов в школах, говорится в ответе Минобразования на запрос общественного активиста Виталия Фурманюка.

Приказ, датированный 21 декабря 2017 года, отменяет распоряжение от 2 июня 2004 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советах)".

Этим документом предусматривалось, что родительский комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию и избирается на год.

"Именно решениями "родительских комитетов" администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисление детей из учреждений", - написал Фурманюк в фейсбуке.

Родительские комитеты отменены в соответствии с новым законом "Об образовании".