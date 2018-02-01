"Цензор": Портнов участвовал в подготовке решений Верховного совета Крыма в начале оккупации

Это стало известно из записей прослушки Глазьева.

"Цензор": Портнов участвовал в подготовке решений Верховного совета Крыма в начале оккупации
Фото: www.radiosvoboda.org

Андрей Портнов участвовал в подготовке решений Верховного совета Крыма в начале роSSийской оккупации полуострова в 2014 году.

Об этом пишет "Цензор" со ссылкой на записи телефонных разговоров советника президента РоSSии Сергея Глазьева, которые были обнародованы прокурорами во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

1 марта 2014 года между Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем" состоялся телефонный разговор следующего содержания:

Глазьев: Владимир Андреевич, вот я прислал бумагу, это у нас так сказать, согласовано. Значит, у меня просьба, как будет возможность, принять постановление Верховного Совета. Владимир Андреевич: А вам для чего оно нужно?

Глазьев: А оно нам нужно на внешнеполитическом уровне для того, чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Владимир Андреевич: Я разберусь завтра.

Глазьев: Значит, это готовил… готовили юристы украинские, которые, так сказать, хорошо там знают Конституцию, прочее. Ну, я могу вам сказать, кто, Портнов готовил, который замглавы Администрации президента Украины был. (...) Потому что, вы понимаете, там сейчас Совет безопасности ООН соберется, там эта ситуация начинает выходить в международное правовое поле и нам очень важна позиция ваша по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, чтобы было понятно, что эта ассоциация противоречит украинской Конституции".

Прокуроры не идентифицировали собеседника Глазьева “Владимира Андреевича”. Но, как утверждает издание, голос этого человека очень похож на голос Владимира Константинова. На тот момент Константинов был председателем Верховного Совета АРК, членом Партии регионов. После оккупации остался на полуострове, возглавил т.н. “Государственный Совет Республики Крым”, стал одним из руководителей крымского отделения путинской партии “Единая РоSSия”.

Портнов в фейсбуке написал, что "эта информация не заслуживает комментариев".

Напомним, что Андрей Портнов во время президентства Януковича был заместителем главы Администрации Президента, он участвовало в написании т.н. “диктаторских законов”, курировал в АП правовые вопросы.


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