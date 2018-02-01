Сбежавшего от НАБУ депутата отпустили под залог
Олег Бабенко должен заплатить 2 млн гривен.
Печерский районный суд Киева избрал 2 млн гривен залога в качестве меры пресечения для депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, подозреваемого в предложении 0,5 млн долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генеральной прокуратуры.
"В отношении Бабенко избрана мера пресечения в виде залога - 2 млн гривен", - сказал он.
Решение было принято судом 31 января.
Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении Бабенко. Депутат, по версии правоохранителей, пытался дать взятку 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ, чтобы со счетов его предприятия был снят арест, наложенный в рамках расследования дела о покупке здания завода "Краян" мэрией Одессы по завышенной цене.
При попытке задержания Бабенко сбежал от сотрудников НАБУ через окно дома в Киеве.
Позже депутат написал в фейсбуке, что обвинения во взятке в $500 тыс. - "мыльный пузырь".
16 января Генпрокуратуру посетил адвокат депутата, который заверил, что Бабенко намерен явиться 19 января на допрос.
О том, сдался ли в итоге Бабенко правоохранителям, не сообщалось.
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