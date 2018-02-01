САП закрыла дело о выдаче лицензий Минприроды при Злочевском

Производство расследовалось по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.

САП закрыла дело о выдаче лицензий Минприроды при Злочевском
Фото: Макс Левин

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов своим служебным положением при выдаче лицензии на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах. В то время министерство руководил Николай Злочевский.

Об этом LB.ua стало известно от источника в правоохранительных органах.

Дело по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса было открыто Генеральной прокуратурой, но в декабре 2015 года было передано в НАБУ за подследственностью.

Напомним, что лицензии на большинство месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, были выданы за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй - на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр - единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.


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