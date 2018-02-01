Экс-министр экологии Злочевский вернулся в Украину

Собственник газодобытчика Burisma бежал из страны в 2014 году.

Экс-министр экологии Злочевский вернулся в Украину
Николай Злочевский
Фото: skelet-info.org

Бывший министр экологии и природных ресурсов, собственник газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский вернулся в Украину, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке.

"Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", - приводит издание слова своего собеседника.

Злочевский выехал из Украины в 2014 году после предъявления Генеральной прокуратурой подозрений в незаконном обогащении и был объявлен в розыск.

Осенью прошлого года Злочевского сняли с розыска.

В январе Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

В отношении Burisma расследовалось уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд гривен, но его закрыли в январе 2017 года после того, как компания заплатила налоговые платежи в размере 180 млн грн. В конце декабря 2016 года заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде и близкий к Петру Порошенко депутат Игорь Кононенко встречался в Вене со Злочевским. Фотографии со встречи попали в СМИ.

Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, была выдана за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй - на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр - единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.


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