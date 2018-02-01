Отец Павла Гриба сообщил о тяжелом состоянии сына

"Каждый день в СИЗО может быть последним для Павла!"

Отец Павла Гриба сообщил о тяжелом состоянии сына

Отец 19-летнего украинца Павла Гриба, который был похищен с территории Беларуси и незаконно арестован в РоSSийской Федерации, обеспокоен состоянием здоровья своего сына.

"Сегодня, 1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения Павла. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать, - написал Игорь Гриб в фейсбуке. - По информации адвоката, у Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе. Общее депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Нет ни лекарств, ни минимального диетического питания. Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет. Каждый день в СИЗО может быть последним для Павла! Жизнь Павла в опасности!"

Министерство иностранных дел Украины требует от РоSSии предоставить доступ украинским врачам к Павлу Грибу, написала спикер МИДа Марьяна Беца в твиттере.

Павел Гриб имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии.

Напомним, об исчезновении Павла Гриба в конце августа сообщил его отец - бывший пограничник, военный капеллан Игорь Гриб. По его словам, 24 августа его сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из РоSSии, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.

В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ РоSSии по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что Павел Гриб арестован в Краснодаре.


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