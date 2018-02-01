Скончался чекист, причастный к убийству Нила Хасевича
Борис Стекляр умер на 95-м году жизни.
17 января в своей квартире в Ровно умер 94-летний полковник КГБ СССР Борис Стекляр, причастный к убийству известного графика подполья ОУН Нила Хасевича.
Об этом пишет местное издание "Четвертая власть".
Борис Стекляр был одним из руководителей борьбы с Украинской повстанческой армией в Ровенской области.
Стекляр возглавлял операцию по поиску и уничтожению Хасевича в 1952 году. По некоторым данным, Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич и другие оуновцы. В 2017 году Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту убийства Хасевича Стекляром.
Сам Стекляр утверждал, что Хасевич, несмотря на предложение сдаться, убил двух своих соратников, а потом застрелился.
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