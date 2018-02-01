Кабмин отказался от продажи киностудии Довженко

"Принято политическое решение, что киностудия Довженко не подлежит приватизации".

Кабинет министров принял политическое решение не продавать Национальную киностудию имени Довженко. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"На сегодня эта дискуссия в правительстве завершена, принято политическое решение, которое поддержано и президентом, и премьером, что киностудия Довженко не подлежит приватизации. Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасное", - сказал он в эфире 5 канала вечером 31 января.

По мнению Розенко, в прошлые годы киностудию сознательно пытались уничтожить, потому что она находится в центральной части Киева .

"Давайте говорить откровенно: киностудия сознательно доводилась до нищеты, чтобы наступил этап, когда можно было бы сказать: ну вот видите, ничего нет, все развалено, давайте построим там торговый комплекс или элитный квартал недвижимости... Ее сознательно убивали и доводили до нищеты в течение длительного времени. На сегодняшний день от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка", - сказал он.

Розенко добавил, что в ближайшее время Министерство культуры, Госкино совместно с киностудией намерены разработать проект стратегического плана ее развития и модернизации.

Напомним, киностудия Довженко была основана в 1925 году. Здесь снимали такие фильмы, как "Земля" Довженко, "В бой идут одни старики" Быкова, "Тени забытых предков" Параджанова, "Вавилон ХХ" Миколайчука.

В конце января на экраны вышел новый фильм киностудии под названием "Сказка о деньгах".