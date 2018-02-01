Кабмин отказался от продажи киностудии Довженко

"Принято политическое решение, что киностудия Довженко не подлежит приватизации".

Кабмин отказался от продажи киностудии Довженко

Кабинет министров принял политическое решение не продавать Национальную киностудию имени Довженко. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"На сегодня эта дискуссия в правительстве завершена, принято политическое решение, которое поддержано и президентом, и премьером, что киностудия Довженко не подлежит приватизации. Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасное", - сказал он в эфире 5 канала вечером 31 января.

По мнению Розенко, в прошлые годы киностудию сознательно пытались уничтожить, потому что она находится в центральной части Киева.

"Давайте говорить откровенно: киностудия сознательно доводилась до нищеты, чтобы наступил этап, когда можно было бы сказать: ну вот видите, ничего нет, все развалено, давайте построим там торговый комплекс или элитный квартал недвижимости... Ее сознательно убивали и доводили до нищеты в течение длительного времени. На сегодняшний день от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка", - сказал он.

Розенко добавил, что в ближайшее время Министерство культуры, Госкино совместно с киностудией намерены разработать проект стратегического плана ее развития и модернизации.

Напомним, киностудия Довженко была основана в 1925 году. Здесь снимали такие фильмы, как "Земля" Довженко, "В бой идут одни старики" Быкова, "Тени забытых предков" Параджанова, "Вавилон ХХ" Миколайчука.

В конце января на экраны вышел новый фильм киностудии под названием "Сказка о деньгах".


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