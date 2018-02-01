Система ПРО США дала сбой: перехват оказался неудачным - Reuters

Вчера, 31 января, американские военные неудачно испытали систему противоракетной обороны Aegis Ashore: ракета-перехватчик с Гавайев не смогла сбить «болванку» баллистической ракеты, запущенную с самолета в воздухе.

Об этом со ссылкой на Пентагон пишет Reuters, передает LIGA.net

Ракета SM-3 Block IIA компании Raytheon, которая предназначается для борьбы с ракетами средней дальности, стартовала на перехват с прибрежного комплекса, но не смогла попасть по «болванке».

Пока причины провального испытания не ясны, подчеркнул анонимный источник.

Агентство по противоракетной обороне (MDA) пока не опубликовало пресс-релиз, как это обычно делается после испытаний.

Подобный тест в июне 2017-го также был неудачным, тогда как в начале прошлого года перехват завершился успехом. Испытания проводятся на фоне крайне напряженных отношений США с КНДР , где усиленными темпами развивается ракетно-ядерная программа.

30 января Украина провела успешные первые испытания крылатой ракеты «Нетпун», разработанной на основе советской ракеты Х-35 и модернизированной в соответствии с современными требованиями.