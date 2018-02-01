Украинские производители требуют наказать виновных в срыве запуска Экспортно-кредитного агентства

Закон был принят больше года назад.

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Крупнейшие производственные предприятия, объединения промышленников и работодателей требуют немедленного создания Экспортно-кредитного агентства и привлечения к ответственности чиновников МЭРТ, которые сорвали своевременную реализацию закона о поддержке украинского экспорта.

Издание "Газета по-украински" пишет, что такая резолюция была принята по результатам парламентского круглого стола "Год закона об экспортно-кредитном агентстве. Почему тормозят украинский экспорт?" и официально направлена премьер-министру Владимиру Гройсману руководителями комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства и комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, под эгидой которых проводилось мероприятие.

Для создания ЭКА есть все условия: закон о ЭКА, проекты подзаконных актов правительства, деньги в госбюджете-2018, политическая воля парламента и поручения премьер-министра. "ЭКА - это билет в клуб индустриальных, развитых стран, который позволит перейти от доминирования дешевого сырьевого экспорта (пшеницы, кукурузы, металлолома, руды и т.д.) к производству и экспорту готовой высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью (самолетов, кораблей, вагонов, трамваев, турбин, с/х техники, приборов, оборудования и т.д.). Это трамплин для Украины в богатое промышленно-инновационное будущее. С высокими зарплатами и качеством жизни", - пояснил председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Он подчеркнул, что агентство позволит увеличить украинский экспорт на миллиарды долларов. "Так, как это делается во всем мире, - через страхование и гарантирование экспортных контрактов, частичную компенсацию процентных ставок по экспортным кредитам. ЭКА помогает производителям через эффективную "финансовую обертку" сделать их продукцию более конкурентной на внешних рынках и, соответственно, радикально увеличить объемы экспорта", - отметил Галасюк.

"Мы, как бизнес, были уверены, что ЭКА заработает через 6 месяцев после принятия закона и спланировали свою деятельность по производству с пониманием, что у нас будут возможности использовать ЭКА согласно тех функций, которые заложены в законе. Нас удивляет, что нужен год, чтобы понять, что нужны изменения в закон - это очень непрофессионально. Мы, как экспортеры, собираем профессиональные данные для того, чтобы в суде доказать, что такое поведение МЭРТ и соответствующих должностных лиц является преступной бездеятельностью", - отметил председатель совета Федерации.

Президент ГП "Антонов" Александр Кривоконь подчеркнул, что предприятие по выпуску самолетов сегодня практически на 100% экспортно-ориентированное, поэтому ЭКА нужно практически по каждому из направлений.

Отсутствие в Украине ЭКА и необходимых гарантий экспортеру может заставить украинских производителей создавать предприятия за рубежом и выводить производства из Украины в европейские страны для получения их поддержки при борьбе, в частности, за азиатский рынок, отметила в свою очередь заместитель генерального директора ООО "Татра-Юг" Инесса Кердивара.

Директор по корпоративным отношениям ООО "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский пояснил: "Мы ждем ЭКА как инструмента, который создаст для нас внутренний рынок в Украине, ведь ЭКА потянет машиностроения на экспорт, а оно, в свою очередь, повлечет всех остальных, кто "наполняет" эту сферу. Эффект от работы ЭКА будет возвращаться государству деньгами в виде налоговых поступлений, генерируемых "белой" промышленностью Украины. Мы за ЭКА и рассчитываем, что оно будет создано как можно быстрее".

"Если бы ЕКА работало и компенсировало 7% кредитной ставки, то, побеждая в тендерах, - только за год мы могли бы довести свои объемы производства до миллиарда (увеличить на 650 миллионов гривен). При этом, затраты на ЭКА составили бы 33 миллиона гривен, а прирост налогов - 42 миллиона гривен. То есть даже на примере одного судостроительного завода очевидно, что ЭКА для страны выгодно", - убежден генеральный директор ООО "Смарт-Мэритайм Групп" Василий Федин.

В обращении к Гройсману участники круглого стола констатируют срыв сроков создания ЭКА, настаивают на прекращении нарушения законности и обеспечении выполнения норм ЗУ об ЭКА и неотложном создании ЭКА, а также подчеркивают неприемлемость искусственных изменений в ЗУ об ЭКА, что ограничит надлежащее функционирование агентства, а именно недопустимости: исключение из закона возможности предоставления агентством кредитов из госбюджета, распространения поддержки на сырьевые группы товаров (например, на агросырье), введения ручного механизма управления ЭКА и отказа от инклюзивного механизма формирования конкурсной комиссии для избрания независимого и профессионального наблюдательного совета учреждения, переноса сроков создания агентства и присоединения Украины к рамочной договоренности официально поддерживаемых экспортных кредитов 1978 года и пяти приложений к ней.