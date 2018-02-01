Кириленко предложил обязать гастролирующих в РФ артистов отдавать 20% заработанного на нужды ВСУ
Рекламу таких артистов предлагается маркировать сообщением об их выступлениях в РоSSии.
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выступает за установление 20% гастрольного сбора для украинских артистов, выступающих в РоSSии.
Об этом он сообщил в эфире Oboz.TV.
"У нас на сегодняшний день нет гастрольного сбора. Я предлагаю внести изменения в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и ввести гастрольный сбор... Мы предлагает ставку сбора 20% от всей выручки за билеты на концерт, не только сольный, такого исполнителя, который находится в реестре, но и какого-либо концерта, где представлен номер такого исполнителя", - сказал Кириленко.
Средства предлагается направлять на нужды Вооруженных сил Украины.
Данные инициативы вице-премьер предлагает зафиксировать в законопроекте, который сейчас разрабатывается и вскоре будет внесен в Верховную Раду. По мнению Кириленко, принятие такого законопроекта либо склонит артистов пересмотреть свою гастрольную политику, либо будет способствовать изменению вещательной политики радио и телевидения.
Кириленко предлагает распространить данные нормы не только на музыкальных исполнителей, но и на кино- и театральных артистов.
Кроме того, предлагается внести изменения в закон о рекламе, согласно которым вся реклама таких артистов будет сопровождаться информационным сообщением об их гастролях в РоSSии. Площадь информсообщения будет не менее 10%.
Напомним, ранее организаторов гастролей обязали сообщать в СБУ об артистах из РоSSии за 30 дней до концерта.
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Политика
01.02.2018 12:25