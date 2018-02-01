Кириленко предложил обязать гастролирующих в РФ артистов отдавать 20% заработанного на нужды ВСУ

Рекламу таких артистов предлагается маркировать сообщением об их выступлениях в РоSSии.

?Кириленко предложил обязать гастролирующих в РФ артистов отдавать 20% заработанного на нужды ВСУ
Фото: 24tv.ua

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выступает за установление 20% гастрольного сбора для украинских артистов, выступающих в РоSSии.

Об этом он сообщил в эфире Oboz.TV.

"У нас на сегодняшний день нет гастрольного сбора. Я предлагаю внести изменения в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и ввести гастрольный сбор... Мы предлагает ставку сбора 20% от всей выручки за билеты на концерт, не только сольный, такого исполнителя, который находится в реестре, но и какого-либо концерта, где представлен номер такого исполнителя", - сказал Кириленко.

Средства предлагается направлять на нужды Вооруженных сил Украины.

Данные инициативы вице-премьер предлагает зафиксировать в законопроекте, который сейчас разрабатывается и вскоре будет внесен в Верховную Раду. По мнению Кириленко, принятие такого законопроекта либо склонит артистов пересмотреть свою гастрольную политику, либо будет способствовать изменению вещательной политики радио и телевидения.

Кириленко предлагает распространить данные нормы не только на музыкальных исполнителей, но и на кино- и театральных артистов.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон о рекламе, согласно которым вся реклама таких артистов будет сопровождаться информационным сообщением об их гастролях в РоSSии. Площадь информсообщения будет не менее 10%.

Напомним, ранее организаторов гастролей обязали сообщать в СБУ об артистах из РоSSии за 30 дней до концерта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
НАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентстваНАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентства
Блок рекламы


Похожие новости
Львовский облсовет предложил вывешивать флаг ОУН девять раз в годуЛьвовский облсовет предложил вывешивать флаг ОУН девять раз в году
Депутаты предложили выхолостить статью за незаконное обогащениеДепутаты предложили выхолостить статью за незаконное обогащение
Порошенко предложил Грузии вместе стимулировать Европу к продлению санкций против РФПорошенко предложил Грузии вместе стимулировать Европу к продлению санкций против РФ
Минздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинацииМинздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинации
НФ предложил сделать первого замминистра юстиции членом ЦИКНФ предложил сделать первого замминистра юстиции членом ЦИК
Жданов предложил прибыльным госкомпаниям спонсировать национальные сборныеЖданов предложил прибыльным госкомпаниям спонсировать национальные сборные
Раде предложили отнести колясочников к участникам дорожного движенияРаде предложили отнести колясочников к участникам дорожного движения
В Госдуме фюрера РФ предложили денонсировать Договор о дружбе между Россией и УкраинойВ Госдуме фюрера РФ предложили денонсировать Договор о дружбе между Россией и Украиной
Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)
Кравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и РоссиейКравчук предложил двусторонние мирные переговоры между Украиной и Россией
Последние новости
Подгружаем последние новости