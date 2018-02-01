В Австралии СМИ получили доступ к тайным правительственным документам
Офисные шкафы с тайными документами были куплены в магазине подержанной мебели.
Телекомпания АВС получила доступ к секретным документам бывших правительств Австралии после того, как металлические офисные шкафы с документами передал журналистам человек, купивший их в магазине подержанной мебели в Канберре.
Как сообщает АВС, после обнародования некоторых материалов в эфире в ночь на четверг, 1 января, спецслужбы пытались изъять документы, однако пока операция завершилась ограничением доступа к ним и опломбированием сейфов.
"Это был согласованный с правительством процесс, мы хотели сделать все возможное, чтобы в качестве национального вещателя работать над обеспечением безопасности документов", - заявил директор ABC News Хейвен Моррис.
По имеющейся информации, некоторые документы датированы 2013 годом. Согласно законам страны такая информация остается засекреченной минимум 20 лет. В телекомпании также сообщили, что на многих документах стоят грифы "секретно" и "совершенно секретно".
В ABC рассказали, что металлические шкафы для хранения документов им передал человек, который несколько месяцев назад приобрел их в магазине подержанной мебели, где со скидкой продают мебель из правительственных учреждений. Шкафы были без ключей, их открыли с помощью инструментов. ABC назвала инцидент "одним из самых больших пробоин в безопасности и правительства в истории Австралии".
"Сотни документов раскрывают внутреннюю работу пяти прежних правительств страны на протяжении почти 10 лет, приобрести их мог любой желающий, в частности они могли оказаться в распоряжении иностранных агентов или правительств", - отметили в телекомпании.
В офисе премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла объявили о начале срочного расследования инцидента.
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