Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкультуры

Теперь в этом перечне 120 лиц.

Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкультуры
Илья Резник и Владимир Меньшов
Фото: mail.ru,Кино-Театр.РУ

Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, роSSийского поэта-песенника Илью Резника и актера Владимира Меньшова.

Об этом говорится в соответствующем приказе на сайте министерства

"Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в сообщении.

Теперь в этом списке 120 лиц.

Напомним, 18 января сообщалось, что в "черный список" Минкультуры попали роSSийский режиссер Никита Михалков, известный ведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев и роSSийские певцы Дмитрий Фомин и Баста (Василий Вакуленко).

До этого список расширялся 28 ноября 2017 года, когда в него попал актер из сериала "Сваты" Федор Добронравов.


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