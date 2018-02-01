Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкультуры

Теперь в этом перечне 120 лиц.

Илья Резник и Владимир Меньшов Фото: mail.ru,Кино-Театр.РУ

Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, роSSийского поэта-песенника Илью Резника и актера Владимира Меньшова.

Об этом говорится в соответствующем приказе на сайте министерства

"Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в сообщении.

Теперь в этом списке 120 лиц.

Напомним, 18 января сообщалось, что в "черный список" Минкультуры попали роSSийский режиссер Никита Михалков, известный ведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев и роSSийские певцы Дмитрий Фомин и Баста (Василий Вакуленко).

До этого список расширялся 28 ноября 2017 года, когда в него попал актер из сериала "Сваты" Федор Добронравов.