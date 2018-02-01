Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкультуры
Теперь в этом перечне 120 лиц.
Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, роSSийского поэта-песенника Илью Резника и актера Владимира Меньшова.
Об этом говорится в соответствующем приказе на сайте министерства
"Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в сообщении.
Теперь в этом списке 120 лиц.
Напомним, 18 января сообщалось, что в "черный список" Минкультуры попали роSSийский режиссер Никита Михалков, известный ведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев и роSSийские певцы Дмитрий Фомин и Баста (Василий Вакуленко).
До этого список расширялся 28 ноября 2017 года, когда в него попал актер из сериала "Сваты" Федор Добронравов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.02.2018 11:25
01.02.2018 12:12