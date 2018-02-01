Глава УПЦ КП назвал Путина новым Каином

"Путин – верующий. Христианин. Но живет ли он по вере? Нет, не живет".

Фото: Макс Требухов

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет назвал президента РоSSии Владимира Путина новым Каином.

В интервью "Немецкой волне", Филарет сказал, что роSSийский президент является верующим человеком, но много грешит. "Путин – верующий. Христианин. Но живет ли он по вере? Нет, не живет. Я его назвал: "новый Каин". Он верит в Бога, но творит беззаконие", – сказал он.

Глава УПЦ КП напомнил, что под руководством Путина РоSSия развязала войну против Украины.

"Незаконно отобрали Крым. Думали, что таким же образом смогут отобрать Донбасс. И не только Донбасс, а мечтают подчинить себе всю Украину. И не только Украину. Мечтают вернуть под свое влияние бывшие государства социалистического лагеря. То есть, все страны Балтии, Польшу , Румынию, Болгарию. Путин об этом мечтает. Однако он напрасно мечтает, потому что период империй закончился", – заявил предстоятель УПЦ КП.

Филарет отметил, что украинцы и россияне являются братьями, однако Путин хочет вернуть украинцев в рабство.

"Во-первых, мы принадлежим к семье славянских народов. Следовательно, уже это нас сближает. Во-вторых, на протяжении веков мы жили или как соседи, или как одно государство. Поэтому мы сблизились, мы братья. И поэтому должны жить как братья. Но брат не должен делать другого брата рабом. Если вы братья, то и живите как братья. А не как господин и раб. А Путин хочет вернуть нас в рабство", – рассказал он.

Филарет также выразил надежду, что война прекратится в ближайшие годы. "Война продлится еще год-два. Путин понял, что он Украину оружием не возьмет. Ему нужно красиво выйти из этого конфликта", – подытожил глава УПЦ КП. Он считает, что после прекращения войны на Донбассе так называемые "ЛНР" и "ДНР" прекратят свое существование.