Глава УПЦ КП назвал Путина новым Каином
"Путин – верующий. Христианин. Но живет ли он по вере? Нет, не живет".
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет назвал президента РоSSии Владимира Путина новым Каином.
В интервью "Немецкой волне", Филарет сказал, что роSSийский президент является верующим человеком, но много грешит. "Путин – верующий. Христианин. Но живет ли он по вере? Нет, не живет. Я его назвал: "новый Каин". Он верит в Бога, но творит беззаконие", – сказал он.
Глава УПЦ КП напомнил, что под руководством Путина РоSSия развязала войну против Украины.
"Незаконно отобрали Крым. Думали, что таким же образом смогут отобрать Донбасс. И не только Донбасс, а мечтают подчинить себе всю Украину. И не только Украину. Мечтают вернуть под свое влияние бывшие государства социалистического лагеря. То есть, все страны Балтии, Польшу, Румынию, Болгарию. Путин об этом мечтает. Однако он напрасно мечтает, потому что период империй закончился", – заявил предстоятель УПЦ КП.
Филарет отметил, что украинцы и россияне являются братьями, однако Путин хочет вернуть украинцев в рабство.
"Во-первых, мы принадлежим к семье славянских народов. Следовательно, уже это нас сближает. Во-вторых, на протяжении веков мы жили или как соседи, или как одно государство. Поэтому мы сблизились, мы братья. И поэтому должны жить как братья. Но брат не должен делать другого брата рабом. Если вы братья, то и живите как братья. А не как господин и раб. А Путин хочет вернуть нас в рабство", – рассказал он.
Филарет также выразил надежду, что война прекратится в ближайшие годы. "Война продлится еще год-два. Путин понял, что он Украину оружием не возьмет. Ему нужно красиво выйти из этого конфликта", – подытожил глава УПЦ КП. Он считает, что после прекращения войны на Донбассе так называемые "ЛНР" и "ДНР" прекратят свое существование.
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