"Кремлевский отчет" способен нанести существенный ущерб окружению Путина, - эксперт

Пионтковский считает, что санкции в отношении многих людей из списка рано или поздно будут введены Конгрессом.

"Кремлевский отчет" способен нанести существенный ущерб окружению Путина, - эксперт
Андрей Пионтковский
Фото: politeka.net

"Кремлевский отчет" США, несмотря на то, что в последний момент в него были внесены изменения, способен нанести существенный ущерб окружению президента РФ Владимира Путина.

"Замена документа действительно имела место, но, тем не менее, это не катастрофа", - сообщил в комментарии LB.ua роSSийский политолог и публицист, один из главных экспертов по антикремлевским санкциям и один из участников подготовки "кремлевского списка" Андрей Пионтковский.

"Само по себе расширение списка не имеет значения. Да, в первоначальном варианте там содержались фамилии около сорока человек, наиболее приближенных к Путину и более всего ответственных за его преступления. А теперь вместо него появилась, как иронизируют некоторые, "телефонная книга". Однако это не так уж плохо. Например, я не уверен, что в короткой версии списка содержался Шойгу", - отметил он.

"Главная проблема, которую создали чиновники Госдепартамента своим вмешательством - это перевод этой части документа в засекреченную часть. Министр финансов отметил вчера, что там содержатся сотни страниц. Их опубликование, во-первых, привело бы к политическому взрыву в РоSSии, потому что несло бы в себе не общие слова об "украденном триллионе", а детальную информацию об этих деньгах. Во-вторых, в случае открытой публикации этих данных никакие дополнительные санкции уже не были бы нужны, поскольку такая информация сама по себе содержит сведения об отмывании денег в особо крупных размерах. Тогда к фигурантам списка можно было просто применять уже существующее американское законодательство о противодействии отмыванию средств, нажитых преступным путем. Теперь же, из-за того, что администрация Трампа засекретила эту информацию, опубликованный доклад не порождает автоматическое введение в действие американских законов. Для наступления последствий требуется второй шаг - введение санкций", - поясняет эксперт.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что такие санкции в отношении многих людей из списка рано или поздно будут введены Конгрессом, так что ликование Москвы преждевременно. "К тому же капитализация активов всех включенных в список людей начала резко падать уже сейчас", - добавил он.

Напомним, что в "кремлевский доклад", подготовленный Минфином США, вошли 210 человек, в том числе высших чиновников. Значительная часть списка была отдана руководителям крупных роSSийских госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в нем оказались богатейшие бизнесмены страны с состоянием не менее $1 млрд. В публичной версии доклада нет никакой информации о санкциях в отношении фигурантов списка.

Накануне сообщалось, что фигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за день.


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