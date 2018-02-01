В Израиле могут признать новый польский закон отрицанием Холокоста

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В парламенте Израиля рассмотрят законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти, в котором хотят предусмотреть наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Многие поляки и другие слышали, знали и помогали нацистской машине уничтожения. Польская попытка переписать историю и закрыть рты пережившим Холокост — смелая, шокирующая и достойная презрения», — сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмули.

Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддержали 61 из 120 депутатов Кнессета.

Как сообщалось ранее, правительства Израиля и Польши договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора, вызванного поправками в польский закон об Институте национальной памяти. Правки предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки «польские лагеря смерти». В случае принятия документа, в будущем можно будет употреблять только выражение «немецкие концлагеря».

Законопроект раскритиковал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также законопроект предполагает запрет пропаганды в Польше «бандеризма» — идеологии украинских националистов. Документ определяет «преступления» украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих «преступлений».


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