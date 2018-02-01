Европейские институции должны отреагировать на принятый в Польше закон, - "НФ"

В партии считают, что он приведет к еще большему обострению ситуации в Украине.

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Одобрение в Польше закона, который спекулирует на исторических трагедиях наших народов, является очередным ложным шагом, чьи последствия способны привести к еще большей напряженности и обострения в нашем регионе в угоду РоSSии, считает партия "народный фронт". Соответствующее заявление политсила разместила на официальном сайте.

"Мы видим опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне местных выборов в Польше . Такие решения не позволяют поверить в искренность призывов о продлении исторического диалога и развития отношений на основе правды. С еще большей тревогой указываем на то, что такие решения создают атмосферу напряжения и запугивания в отношении почти миллиона украинцев, которые сегодня живут и работают в Польше . Знаем из истории, что сомнительные идеологические обвинения легко превратить в обвинения национальные", - говорится в заявлении.

"В настоящее время роSSийской агрессии такие действия представляют опасность для всего региона и, прежде всего, для демократического будущего близкой нам Польши . Действия, которые ведут к разжиганию национальной розни и нарушению прав украинцев в Польше , требуют совместной и категорической реакции европейских институтов. Призываем Президента Анджея Дуду не принимать принят закон, чтобы предотвратить его драматическим последствиям. Обращаемся к Президенту Петру Порошенко обратиться к польской стороне с требованием о недопущении действий, которые способны подорвать дружеские отношения между нашими народами", - говорят в НФ.