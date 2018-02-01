Порошенко считает закон о запрете "бандеровской идеологии" не соответствующим принципам партнерства

Президент Украины призвал Польшу к диалогу.

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко обеспокоен принятием польским Сенатом закона о введении уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии", считает его не соответствующим принципам стратегического партнерства и призывает Польшу к диалогу.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов", - написал Порошенко.

По его мнению, оценки, содержащиеся в этом решении, являются "абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми".

"Мы прежде всего помним наши общие победы и против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду. Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу. Только вместе победим", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

26 января польский Сейм поддержал поправку в данный закон, на основе которой вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Речь идет о периоде 1925-1950 годов и действиях, связанных с применением "насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей". Конкретнее - об участии украинских националистов в уничтожении евреев и убийствах поляков на Волыни и соседних регионах.