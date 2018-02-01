США выделили ООН $350 тысяч для расследования преступлений в Сирии

"Это важнее, чем когда-либо, так как РоSSия "убила" Совместный механизм расследования".

Фото: harmoon.org

Соединенные Штаты Америки выделили Организации Объединенных Наций 350 тысяч долларов на финансирование расследования преступлений в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба миссии США в ООН в Twitter .

" США выделят $350 тысяч для международного беспристрастного и независимого механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии (International, Impartial & Independent Mechanism - IIIM)", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "IIIM поможет усилиям по привлечению к ответственности режима (Башара Асада, - ред.) за совершенные зверства, в том числе применение химического оружия.

"Это важнее, чем когда-либо, так как РоSSия "убила" Совместный механизм расследования", - говорится в сообщении.

Международный беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии, был учрежден Генассамблеей ООН 21 декабря 2016 года.

Ранее расследованием случаев применения химоружия в Сирии занимался Совместный механизм ОЗХО-ООН (СМР). Он прекратил свое существование 18 ноября 2017 года после того, как Совбез ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов. РоSSия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь, семь стран отказались поддержать предложенный Россией вариант резолюции.

РоSSия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь, семь стран отказались поддержать предложенный Россией вариант резолюции.