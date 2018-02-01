США выделили ООН $350 тысяч для расследования преступлений в Сирии
"Это важнее, чем когда-либо, так как РоSSия "убила" Совместный механизм расследования".
Соединенные Штаты Америки выделили Организации Объединенных Наций 350 тысяч долларов на финансирование расследования преступлений в Сирии.
Об этом сообщает пресс-служба миссии США в ООН в Twitter.
"США выделят $350 тысяч для международного беспристрастного и независимого механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии (International, Impartial & Independent Mechanism - IIIM)", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "IIIM поможет усилиям по привлечению к ответственности режима (Башара Асада, - ред.) за совершенные зверства, в том числе применение химического оружия.
"Это важнее, чем когда-либо, так как РоSSия "убила" Совместный механизм расследования", - говорится в сообщении.
Международный беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии, был учрежден Генассамблеей ООН 21 декабря 2016 года.
Ранее расследованием случаев применения химоружия в Сирии занимался Совместный механизм ОЗХО-ООН (СМР). Он прекратил свое существование 18 ноября 2017 года после того, как Совбез ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов. РоSSия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь, семь стран отказались поддержать предложенный Россией вариант резолюции.
РоSSия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь, семь стран отказались поддержать предложенный Россией вариант резолюции.
Напомним, эксперты Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) установили причастность правительства Сирии к химатакам. Результаты исследований стали основой отчета ОЗХО и ООН в октябре 2017 года, в котором говорилось, что правительство Сирии несет ответственность за хиатаку в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли десятки людей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.02.2018 07:33