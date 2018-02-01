Климкин посетит Нидерланды с рабочим визитом
Глава МИДа проведет ряд встреч и пообщается со студентами Лейденского университета в Гааге.
Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Нидерланды 1-2 февраля с рабочим визитом.
Об этом сообщается на сайте МИДа.
"1-2 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с рабочим визитом Королевство Нидерланды", - говорится в сообщении.
В ходе визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстрою, а также встретится с другими членами правительства страны. Также запланированы встречи с ведущими голландскими политиками.
Также в Гааге глава украинского МИДа пообщается со студентами Лейденского университета на актуальные темы и даст интервью голландским СМИ.
Напомним, 25 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.