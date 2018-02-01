Климкин посетит Нидерланды с рабочим визитом

Глава МИДа проведет ряд встреч и пообщается со студентами Лейденского университета в Гааге.

Климкин посетит Нидерланды с рабочим визитом
Фото: 24.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Нидерланды 1-2 февраля с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"1-2 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с рабочим визитом Королевство Нидерланды", - говорится в сообщении.

В ходе визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстрою, а также встретится с другими членами правительства страны. Также запланированы встречи с ведущими голландскими политиками.

Также в Гааге глава украинского МИДа пообщается со студентами Лейденского университета на актуальные темы и даст интервью голландским СМИ.

Напомним, 25 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.


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