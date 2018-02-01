За сутки на Донбассе один военный погиб, двое получили боевые травмы

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано пять обстрелов оборонительных укреплений украинских военнослужащих со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое наших защитников получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении в темное время суток боевики несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вели огонь по позициям ВСУ в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировали украинских защитников у Станицы Луганской.

"Подвергая опасности гражданское население, роSSийско-оккупационные войска обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет", - отмечают в штабе.

На Донецком направлении из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО в пригороде Авдеевки.

На Приазовье из стрелкового оружия боевики обстреливали окрестности Павлополя.

Напомним, на днях украинские военнослужащие взяли под контроль поселок Новоалександровка в Луганской области, который с 2015 года находился в "серой зоне".