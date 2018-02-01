За сутки на Донбассе один военный погиб, двое получили боевые травмы
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано пять обстрелов оборонительных укреплений украинских военнослужащих со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
"К сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое наших защитников получили боевые травмы", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении в темное время суток боевики несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вели огонь по позициям ВСУ в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировали украинских защитников у Станицы Луганской.
"Подвергая опасности гражданское население, роSSийско-оккупационные войска обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет", - отмечают в штабе.
На Донецком направлении из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО в пригороде Авдеевки.
На Приазовье из стрелкового оружия боевики обстреливали окрестности Павлополя.
Напомним, на днях украинские военнослужащие взяли под контроль поселок Новоалександровка в Луганской области, который с 2015 года находился в "серой зоне".
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