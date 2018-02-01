Новый санкционный список приставил пистолет к виску окружения Путина, - Загородний

Тарас Загородний

Политический аналитик, руководящий партнёр Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в своём интервью каналу Ukrlife.TV прокомментировал введение новых экономических санкций в США против крупных роSSийских компаний из окружения Путина и их возможные последствия для внутренней и внешней политики РоSSии.

«Как говорил Аль Капоне, добрым словом и пистолетом можно добиться больше, чем просто добрым словом. Они приставили к виску пистолет и сказали: «Уважаемые, вы или делайте, как мы хотим, либо прекращайте войну, либо проводите расследование, либо меняйте Путина, либо будет очень больно. Пока будет просто больно, потому что вас сейчас начнут из приличных обществ исключать, а не одумаетесь — будет очень больно»», — рассказал Тарас Загородний.




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