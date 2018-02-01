Гужва заручился помощью Портнова в получении убежища в Вене

Главрел "Страны" назвал уголовные производства против него элементом давления на редакцию.

Фото: portnov.com.ua

Экс-чиновник администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов консультирует главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва относительно получения им политического убежища в Вене.

Об этом сообщает Громадське.

"Портнов сказал, что будет помогать и консультировать меня по всем вопросам, связанным с предоставлением политического убежища", - сказал Гужва.

В Вене главред "Страна.ua" уже подал документы на получение политического убежища.

"Процедура максимум занимает 15 месяцев, может быстрее. Мне выдали документ, свидетельствующий, что мое заявление приняли к рассмотрению и все это время я смогу находится в Австрии", - добавил он.

Гужва обосновывает свой отъезд тем, что уголовные производства против него являются элементом давления на редакцию издания.

31 января стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он заявил, что против него открыто 5 уголовных производств, которые могут предусматривать до 7 лет лишения свободы. При этом он остается главным редактором издания.