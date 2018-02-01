Гужва заручился помощью Портнова в получении убежища в Вене
Главрел "Страны" назвал уголовные производства против него элементом давления на редакцию.
Экс-чиновник администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов консультирует главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва относительно получения им политического убежища в Вене.
Об этом сообщает Громадське.
"Портнов сказал, что будет помогать и консультировать меня по всем вопросам, связанным с предоставлением политического убежища", - сказал Гужва.
В Вене главред "Страна.ua" уже подал документы на получение политического убежища.
"Процедура максимум занимает 15 месяцев, может быстрее. Мне выдали документ, свидетельствующий, что мое заявление приняли к рассмотрению и все это время я смогу находится в Австрии", - добавил он.
Гужва обосновывает свой отъезд тем, что уголовные производства против него являются элементом давления на редакцию издания.
31 января стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он заявил, что против него открыто 5 уголовных производств, которые могут предусматривать до 7 лет лишения свободы. При этом он остается главным редактором издания.
Напомним, Гужва был задержан 22 июня в Киеве. 23 июня ему сообщили о подозрении ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или нанесшее имущественный ущерб в крупных размерах; наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества).
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01.02.2018 00:04