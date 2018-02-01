В результате взрыва в Никополе пострадал депутат

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Никополе вечером 31 января у гаражей на улице Трубченко прогремел взрыв. В результате травмирован один человек, сообщает местное издание Информатор.

По данным пресс-службы ГУНП в Днепропетровской области, осколочное ранение ноги получил 57-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Информатор сообщает, что пострадавший - депутат горсовета Александр Рыбаков.

Напомним, 30 ноября в Никополе прогремел взрыв в зале горсуда: отец пострадавшего подорвал две гранаты во время заседания. Он погиб на месте. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Сначала в полиции сообщали о том, что в результате взрыва ранения получили 7 человек. Позже уточнили, что количество пострадавших возросло до 10.

Слушание касалось расстрела автомобиля Geely в Никополе, которое произошло 10 февраля 2016 года. Тогда преступники из автомата Калашникова убили водителя и пассажира и сбежали.