Исполнитель теракта в Новоалексеевке приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией

Прокурор требовал для Иоргова пожизненное заключение.

Исполнитель теракта в Новоалексеевке приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией
Фото: СБУ

Генический районный суд Херсонской области приговорил к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества исполнителя террористического акта в с. Новоолексеевка Генического района.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, прокурор требовал для преступника пожизненное заключение.

Напомним, в пгт Новоалексеевка Херсонской области 14 апреля 2016 года взорвался припаркованный автомобиль "Жигули" с одесскими номерами. В результате 4 человека пострадали и один погиб. В момент взрыва в машине никого не было, погибший мужчина - проезжавший мимо велосипедист, житель Новоалексеевки 1977 года рождения.

Служба безопасности Украины установила, что непосредственным исполнителем теракта в Новоалексеевке является житель Измаила Николай Иоргов. В феврале 2016-го он выехал в оккупированный Крыму, откуда перебрался в Мурманск (РФ), где прошел специальную подготовку.


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