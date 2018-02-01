Исполнитель теракта в Новоалексеевке приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией
Прокурор требовал для Иоргова пожизненное заключение.
Генический районный суд Херсонской области приговорил к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества исполнителя террористического акта в с. Новоолексеевка Генического района.
Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
По его словам, прокурор требовал для преступника пожизненное заключение.
Напомним, в пгт Новоалексеевка Херсонской области 14 апреля 2016 года взорвался припаркованный автомобиль "Жигули" с одесскими номерами. В результате 4 человека пострадали и один погиб. В момент взрыва в машине никого не было, погибший мужчина - проезжавший мимо велосипедист, житель Новоалексеевки 1977 года рождения.
Служба безопасности Украины установила, что непосредственным исполнителем теракта в Новоалексеевке является житель Измаила Николай Иоргов. В феврале 2016-го он выехал в оккупированный Крыму, откуда перебрался в Мурманск (РФ), где прошел специальную подготовку.
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