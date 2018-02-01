В Севастополе судят украинца за "призывы к экстремизму"

Игорю Мовенко грозит тюрьма сроком до 5 лет.

Фото: Радио Свобода

31 января подконтрольный РФ Гагаринский райсуд Севастополя начал рассматривать уголовное дело в отношении украинца Игоря Мовенко, обвиняемого в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" (ч. 2 ст. 280 УК РоSSии).

Об этом сообщает корреспондент LB.ua в Крыму.По версии следствия, летом 2016 года Мовенко оставил комментарий в группе "Крым-Украина" в соцсети "ВКонтакте", где высказал мнение, что нужно применять насилие к тем, кто участвовал в оккупации Крыма.

На заседании суд допросил свидетелей обвинения. Показания дал сотрудник ФСБ Алексей Мурса, который проводил обыск у Мовенко 16 декабря прошлого года. Тогда у украинца изъяли ноутбук, жесткие диски от домашнего компьютера, мобильный телефон, сим-карты и упаковку от стартового пакета. Один из свидетелей, который был понятым на обыске, рассказал, что руки Мовенко были скованы наручниками за спиной, никакой возможности позвонить адвокату у него не было.

Кроме того, защита Мовенко заявила в суде, что Мурса не раз вызывал Мовенко к себе, склоняя к сотрудничеству. При этом в присутствии адвоката говорить с подсудимым отказывался. Мурса эти факты отрицает.

Также суд допросил двух пользователей соцсети, которые состояли в группе "Крым-Украина". Они заявили, что считают комментарий экстремистским, а добавились в группу из интереса, хотя считают Крым роSSийским.

Напомним, 7 сентября 2016 года в Севастополе неизвестный избил Игоря Мовенко на улице за то, что на раме его велосипеда была символика батальона "Азов". Как потом выяснилось, нападавший был сотрудником полиции не при исполнении. У Мовенко диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока.

Дело за избиение украинца не открыли, а Гагаринский райсуд Севастополя 22 сентября оштрафовал Мовенко на 2000 рублей за "распространение нацистской символики".