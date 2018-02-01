Экс-глава АМПУ арестован под залог 12 млн гривен

Директору ООО "Техморгидрострой Николаев" назначен в шесть раз меньший залог.

Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего главу госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Андрей Амелина и назначил ему залог 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"30 января 2018 года следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами САП, и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП "Администрация морских портов Украины" экс-главе ГП АМПУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн гривен", - говорится в сообщении на странице САП в фейсбуке.

Отмечается, что директору ООО "Техморгидрострой Николаев", согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. гривен.

Напомним, восьмерых лиц, среди которых - бывшие и действующий должностные лица АМПУ, НАБУ и САП подозревают в незаконном завладении 247 млн гривен.

Амелин был назначен главой АМПУ в апреле 2014 года. На этом посту он сменил другого одессита, Юрия Васькова. Летом 2016 года Амелина отстранили от должности, а через несколько месяцев уволили. В январе прошлого года Администрацию возглавил Райвис Вецкаганс.