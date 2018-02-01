В Беларуси к смертной казни приговорили пять человек за год

В 2016 году в стране были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

Суды Беларуси в 2017 году вынесли пять смертных приговоров, передает Немецкая волна.

Об этом в среду, 31 января, сообщил первый заместитель председателя Верховного суда страны Валерий Калинкович. К пожизненному заключению были приговорены три человека, добавил он.

"У нас две меры исключительного наказания - пожизненное заключение и смертная казнь", - цитирует Калинковича "Интерфакс".

Ранее белорусским правозащитникам было известно о четырех смертных приговорах 2017 года: на смертную казнь осудили жителя Мозыря Кирилла Казачка (за убийство двоих своих детей), жителя Наровли Александра Михаленя (за убийство двоих соседей) и двух фигурантов дела "черных риэлторов" из Минска Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко.

Потом они сообщали о пятом приговоре без указания имен. Калинкович пояснил эту информацию - пятый приговор был вынесен Виктору Летову за убийство сокамерника. О приведении в исполнение этих приговоров ничего не известно.

В этом году суд Беларуси вынес два смертных приговора - Александру Жильникову и Вячеславу Сухарко из Минска за три убийства.

Напомним, Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ , где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются родственникам, а место их захоронения не сообщается.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС , БДИПЧ ОБСЕ и ряд международных организаций.

В 2016 году в стране были приведены в исполнение четыре смертных приговора.