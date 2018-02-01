Гужва попросил политического убежища в Австрии

У главреда "Страны" закончился определенной судом срок меры пресечения, и он выехал в Вену.

Гужва попросил политического убежища в Австрии
Игорь Гужва
Фото: Игорь Гужва/ Facebook

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, подозреваемый в вымогательстве, выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрии.

Об этом говорится в обращении редакции интернет-газеты "Страна" к президенту Петру Порошенко.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", - сказано в нем.

Напомним, Гужва был задержан 22 июня в Киеве. Генеральный прокурор Юрий Луценко тогда заявил, что главред "Страны" требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компромата на нардепа Дмитрия Линько. Вместе с Гужвой задержали его помощника Антона Филипковского, который передал главреду деньги. Они были найдены при обыске у Гужвы в портфеле.

23 июня Гужве сообщили о подозрении ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или нанесшее имущественный ущерб в крупных размерах; наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества).

22 декабря Шевченковский районный суд Киева признал Филипковского виновным в вымогательстве (ч.3 ст.189 УК) и приговорил его к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Условный срок стал возможен благодаря сделке со следствием о признании вины.

Самого Гужву пока не судили.


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