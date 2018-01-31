В Чехии изъяли из обращения атлас с "роSSийским" Крымом и "Исламским государством"

На минувшей неделе о статусе Крыма спорили действующий президент и его оппонент на выборах.

В Чехии изъяли из обращения атлас с
Иллюстративное фото

Министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория РоSSии, передает РИА Новости.

На то, что в атласе Крым указан роSSийским, первым обратило внимание TV Prima, а затем в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе неправомерно была указана территория "Исламского государства".

"Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Одновременно министерство находится в контакте с издательством для того, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Разрешение на выпуск изымаемого атласа было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами министерства на основании рекомендаций двух рецензентов.

На минувшей неделе в ходе дискуссии на республиканском телевидении поспорили о статусе Крыма действующий президент Чехии Милош Земан и проигравший ему затем во втором туре выборов главы государства Йиржи Драгош.

Так, Земан заявил о "незаконной аннексии" полуострова Россией, отметив при этом, что по факту Крым является роSSийским.

"То, что он ранее был роSSийским и был подарен (предсовмина СССР Никитой) Хрущевым Украине - это другое дело. По факту Крым является роSSийским, поскольку относится к роSSийской юрисдикции", - сказал Земан.

В свою очередь Драгош заявил, что, по его мнению, Крым остается украинским. МИД Чехии не признает вхождение Крыма в состав РФ.

Как сообщалось в феврале 2016-го, Украина потребовала от чешского издательства исправить карту с "роSSийским" Крымом в "Футбольном атласе мира".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
В Одесском горсовете Дарт Вейдер стала помощником депутата ПалпатинаВ Одесском горсовете Дарт Вейдер стала помощником депутата Палпатина
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве активистка Femen, протестовавшая против президента Чехии, обнажилась у посольства СловакииВ Киеве активистка Femen, протестовавшая против президента Чехии, обнажилась у посольства Словакии
Прокуратура АРК начала принимать обращения крымчан по SkypeПрокуратура АРК начала принимать обращения крымчан по Skype
Парламент Чехии проголосовал за недоверие новому премьеруПарламент Чехии проголосовал за недоверие новому премьеру
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Напавшую на президента Чехии представительницу Femen лишили права въезда в Шенгенскую зону на год - СМИНапавшую на президента Чехии представительницу Femen лишили права въезда в Шенгенскую зону на год - СМИ
Премьер Чехии раскритиковал Femen за инцидент с Земаном: у нас не РФПремьер Чехии раскритиковал Femen за инцидент с Земаном: у нас не РФ
Украинка из Femen напала на президента Чехии Украинка из Femen напала на президента Чехии
В Чехии проходят президентские выборыВ Чехии проходят президентские выборы
Парламент Чехии не проголосовал за отставку правительства БабишаПарламент Чехии не проголосовал за отставку правительства Бабиша
Американские самолеты пролетели над Донбассом и оккупированным КрымомАмериканские самолеты пролетели над Донбассом и оккупированным Крымом
Последние новости
Подгружаем последние новости