В Чехии изъяли из обращения атлас с "роSSийским" Крымом и "Исламским государством"
На минувшей неделе о статусе Крыма спорили действующий президент и его оппонент на выборах.
Министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория РоSSии, передает РИА Новости.
На то, что в атласе Крым указан роSSийским, первым обратило внимание TV Prima, а затем в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе неправомерно была указана территория "Исламского государства".
"Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Одновременно министерство находится в контакте с издательством для того, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Разрешение на выпуск изымаемого атласа было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами министерства на основании рекомендаций двух рецензентов.
На минувшей неделе в ходе дискуссии на республиканском телевидении поспорили о статусе Крыма действующий президент Чехии Милош Земан и проигравший ему затем во втором туре выборов главы государства Йиржи Драгош.
Так, Земан заявил о "незаконной аннексии" полуострова Россией, отметив при этом, что по факту Крым является роSSийским.
"То, что он ранее был роSSийским и был подарен (предсовмина СССР Никитой) Хрущевым Украине - это другое дело. По факту Крым является роSSийским, поскольку относится к роSSийской юрисдикции", - сказал Земан.
В свою очередь Драгош заявил, что, по его мнению, Крым остается украинским. МИД Чехии не признает вхождение Крыма в состав РФ.
Как сообщалось в феврале 2016-го, Украина потребовала от чешского издательства исправить карту с "роSSийским" Крымом в "Футбольном атласе мира".
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