Суд в Крыму отказал активисту в адвокатской защите и оставил под арестом на 10 суток

Энвер Крош и его адвокат просили перенести заседание на позднее время из-за занятости защитника в другом процессе, однако судья посчитала это недостаточным основанием.

Фото: Страница Энвера Кроша во " ВКонтакте

31 января подконтрольный РФ Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты крымскотатарского активиста Энвера Кроша на решение Джанойского райсуда, который признал его виновным в распространении публикаций экстремистского характера и отправил под админарест на 10 суток.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua в Крыму.

При этом судья Журавская отклонила ходатайства и самого Кроша, и его адвоката Эмиля Курбединова о переносе заседания на позднее время. Курбединов заранее письменно предупредил Верховный суд, что утром будет занят в другом процессе - ялтинском "деле Хизб ут-Тахрир", однако Журавская не посчитала это достаточным основанием.

"Суд постановил отказать, поскольку адвокат был извещен надлежащим образом. У него имелось судебное извещение, на основании которого он мог явиться в суд и вас защищать", - ответила Журавская.

По сути дела Энвер Крош пояснил, что не считает себя виновным, поскольку посты в соцсети "ВКонтакте", за которые его отправили под админарест, датированы 2012 годом и на тот момент по законодательству Украины он не сделал ничего противоправного. При этом аккаунтом Крош не пользовался с 2013 года, логин и пароль забыл. Также добавил, что не видит ничего зазорного в тех фото, за которые его осудили, - это флаги с исламской символикой и свидетельством "Нет бога, кроме Аллаха".

"Я не считаю себя виновным, не вижу там никакого призыва к экстремизму. Если власть, силовики так переживают за распространение экстремизма, они должны понимать, что население Крыма может быть не грамотно в каких-то [юридических] вопросах. Я законопослушный гражданин, никаких жалоб на меня нет, ни к уголовной, ни административной ответственности не привлекался. И даже если их эксперты говорят, что материал экстремистский, мне достаточно было сделать предупреждение о том, что надо его удалить. Но решили вопрос однобоко, все сделали для того, чтобы обвинить, никакого шага навстречу не было", - сказал Крош.

Старший оперуполномоченный крымского Центра противодействия экстремизму Сергей Горбов, который составлял протокол осмотра страницы Кроша в соцсети, подтвердил, что она не активна с 2013 года, но не считает это достаточным аргументом невиновности активиста. Также заявил, что экспертиза подтвердила экстремистский характер символики.

"Пользовался, не пользовался страницей - тем не менее, страница не заблокирована, материалы не удалены. Геральдика принадлежит террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами именно в таком виде, как она есть", - заявил Горбов.

Судья Журавская постановила апелляцию защиты отклонить и оставить Энвера Кроша под административным арестом до конца срока - 4 февраля.

Напомним, утром 25 января подконтрольные РФ силовики провели обыски в доме крымского татарина Энвера Кроша в Джанкойском районе, изъяли планшет и три мобильных телефона. В тот же день состоялось судебное заседание в Джанкое. Судья Станислав Юрченко признал Энвера Кроша виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и присудил 10 суток админареста.

Ранее, в декабре 2015 года сотрудники крымских правоохранительных органов пытками и угрозами склоняли Энвера Кроша к сотрудничеству.