Саакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов Майдана

Дело касается итальянского фильма о "грузинских снайперах".

Святошинский районный суд Киева вызвал на допрос 13 февраля экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в деле по обвинению пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение было принято в связи с тем, что два гражданина Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили упоминают Саакашвили в фильме, который был показан на одном из итальянских телеканалов.

"С ходатайством допросить Саакашвили выступила сторона обвинения, поскольку в "итальянском видео", на котором фигурируют так называемые "грузинские снайперы", эти люди указывают на Саакашвили как на лицо, которое непосредственно было координатором этих событий. Он был очевидцем, участником Майдана, поэтому они считают необходимым его допросить", - сообщил один из адвокатов экс-"беркутовцев" Александр Горошинский.

Кроме того, по его словам, прокуроры приложили к своему ходатайству заявление Саакашвили, в котором он выражает готовность дать показания.

Горошинский также сообщил, что Святошинский суд направил в Министерство юстиции запрос об организации допроса Нергадзе и Ревазишвили в порядке международно-правовой помощи. Согласно процедуре, Минюст Украины теперь должен обратиться в Министерство юстиции Армении, поскольку указанные лица находятся на территории этой страны.

Напмомним, в ноябре 2017 года итальянский "Canale 5", входящий в медиахолдингбывшего премьера Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с тремя гражданами Грузии, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".