В Полтавской области бизнесмен предлагал начальнику полиции 100 тыс. гривен взятки в год

Полицейский сообщил об этом правоохранителям.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности в Полтавской области задержала бизнесмена по подозрению в даче взятки начальнику местной патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

Установлено, что владелец одной из ведущих компаний на рынке пассажирских перевозок в области предложил полицейскому 120 тыс. гривен в год. В такую сумму бизнесмен оценил нефиксирование каких-либо нарушений со стороны перевозчика.

Начальник полиции проинформировал о предложении неправомерной выгоды правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали бизнесмена в кабинете руководителя патрульной полиции при попытке передачи части суммы.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киевской области майора полиции задержали при получении 5 тыс. гривен взятки.