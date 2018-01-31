В Полтавской области бизнесмен предлагал начальнику полиции 100 тыс. гривен взятки в год
Полицейский сообщил об этом правоохранителям.
Сотрудники Службы безопасности в Полтавской области задержала бизнесмена по подозрению в даче взятки начальнику местной патрульной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбуке.
Установлено, что владелец одной из ведущих компаний на рынке пассажирских перевозок в области предложил полицейскому 120 тыс. гривен в год. В такую сумму бизнесмен оценил нефиксирование каких-либо нарушений со стороны перевозчика.
Начальник полиции проинформировал о предложении неправомерной выгоды правоохранителей.
Сотрудники СБУ задержали бизнесмена в кабинете руководителя патрульной полиции при попытке передачи части суммы.
Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Киевской области майора полиции задержали при получении 5 тыс. гривен взятки.
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