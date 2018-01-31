Начальник экоинспекции в Запорожской области задержан при получении $630 взятки

Чиновник получил деньги за решение вопроса с проведением экоконтроля экспортной партии металлолома.

Начальник экоинспекции в Запорожской области задержан при получении $630 взятки
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Правоохранители задержали начальника Государственной экологической инспекции Запорожской области по подозрению в получении 630 долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Только в декабре генпрокурор Юрий Луценко предложил премьер-министру Владимиру Гройсману уволить начальника Государственной экоинспекции Запорожской области Александра Боровко... И тут на тебе. Взятка!... Сегодня в результате спланированной операции работниками прокуратуры, СБУ и полиции задокументирован факт получения начальником Государственной экологической инспекции в Запорожской области неправомерной выгоды в размере 630 долларов", - написала она.

По ее словам, подозреваемый требовал и получил взятку за решение вопроса о согласовании заявки на проведение экологического контроля экспортной партии металлолома и выдачу разрешительных документов по экологическому контролю.

Напомним, в мае прошлого года Кабинет министров утвердил концепцию реформирования госконтроля в сфере охраны окружающей среды, включающую ликвидацию Госэкоинспекции.


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