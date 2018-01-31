ВСУ взяли под контроль Новоалександровку в Луганской области

С 2015 года поселок находился в "серой зоне".

ВСУ взяли под контроль Новоалександровку в Луганской области
Фото: Скриншот видео

Украинские военнослужащие взяли под контроль поселок Новоалександровка в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на "Военное телевидение".

"Недавно наши военнослужащие улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под свой контроль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поселок с 2015 года находился в "серой зоне" - между позициями украинских военных и боевиков.

По данным Минобороны, сейчас в этом населенном пункте около 20 жителей.

Напомним, в ноябре прошлого года силы АТО освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле Горловки в Донецкой области.


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