ВСУ взяли под контроль Новоалександровку в Луганской области
С 2015 года поселок находился в "серой зоне".
Украинские военнослужащие взяли под контроль поселок Новоалександровка в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на "Военное телевидение".
"Недавно наши военнослужащие улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под свой контроль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поселок с 2015 года находился в "серой зоне" - между позициями украинских военных и боевиков.
По данным Минобороны, сейчас в этом населенном пункте около 20 жителей.
Напомним, в ноябре прошлого года силы АТО освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле Горловки в Донецкой области.
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Политика
31.01.2018 14:06