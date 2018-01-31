Интерпол сообщил о 50 боевиках ИГИЛ, прибывших в Италию на лодках

В Интерполе считают, что террористы, возможно, намерены добраться до других европейских стран.

Интерпол сообщил о 50 боевиках ИГИЛ, прибывших в Италию на лодках
Фото: grantist.com

Интерпол распространил список с именами 50 подозреваемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), которые недавно прибыли в Италию на лодках.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на список, который оказался в распоряжении издания.

В Интерполе считают, что 50 подозреваемых, все граждане Туниса, возможно, намерены добраться до других европейских стран.

Список был составлен генеральным секретариатом международной организации уголовной полиции. Он был отправлен 29 ноября в МВД Италии, которое впоследствии распространило его по национальным антитеррористическим агентствам по всей Европе.

Сообщается, что четверо предполагаемых боевиков ИГИЛ из списка уже известны европейским спецслужбам.

Один из них, возможно, уже пересек итальянско-французскую границу, чтобы добраться до Окситании, южного региона Франции.

По оценкам ООН, около 5500 тунисцев прибыли на территорию, которая находилась под контролем ИГИЛ в Сирии и Ираке, чтобы воевать на стороне джихадистов.

Как сообщалось ранее сегодня, президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией территорий Ирака и Сирии от ИГИЛ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Заммэра Каменки-Днепровской сообщили о подозрении в растрате 1 млн грнЗаммэра Каменки-Днепровской сообщили о подозрении в растрате 1 млн грн
В ГПУ сообщили подробности задержания экс-главы "Укрспирта"В ГПУ сообщили подробности задержания экс-главы "Укрспирта"
Bloomberg сообщил о разводе дочери фюрера РФBloomberg сообщил о разводе дочери фюрера РФ
Международная коалиция уничтожила штаб-квартиру ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-ЗорМеждународная коалиция уничтожила штаб-квартиру ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Дочь друга Путина сообщила о попытках СК забрать ее ребенка через суд ПольшиДочь друга Путина сообщила о попытках СК забрать ее ребенка через суд Польши
САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении главе Аудиторской службы ГавриловойСАП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении главе Аудиторской службы Гавриловой
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Климкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в ДавосеКлимкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в Давосе
Создателю "cамообороны Крыма" заочно сообщили о подозренииСоздателю "cамообороны Крыма" заочно сообщили о подозрении
Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДРЯпонский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР
Последние новости
Подгружаем последние новости