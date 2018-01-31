Интерпол сообщил о 50 боевиках ИГИЛ, прибывших в Италию на лодках

В Интерполе считают, что террористы, возможно, намерены добраться до других европейских стран.

Фото: grantist.com

Интерпол распространил список с именами 50 подозреваемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), которые недавно прибыли в Италию на лодках.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на список, который оказался в распоряжении издания.

В Интерполе считают, что 50 подозреваемых, все граждане Туниса, возможно, намерены добраться до других европейских стран.

Список был составлен генеральным секретариатом международной организации уголовной полиции. Он был отправлен 29 ноября в МВД Италии, которое впоследствии распространило его по национальным антитеррористическим агентствам по всей Европе.

Сообщается, что четверо предполагаемых боевиков ИГИЛ из списка уже известны европейским спецслужбам.

Один из них, возможно, уже пересек итальянско-французскую границу, чтобы добраться до Окситании, южного региона Франции.

По оценкам ООН , около 5500 тунисцев прибыли на территорию, которая находилась под контролем ИГИЛ в Сирии и Ираке, чтобы воевать на стороне джихадистов.