РоSSия засекретила закупки военных и спецслужб

Способы закупок роSSийских силовых ведомств определит закон "О контрактной системе".

РоSSия засекретила закупки военных и спецслужб
Сергей Шйогу
Фото: ru-an.infо

Минобороны РоSSии и спецслужбы теперь будут проводить закупки закрытыми способами.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на разъяснения Минфина РФ, Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы РФ.

Согласно разъяснениям, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Минобороны РФ, а также подведомственные этим структурам организации теперь могут проводить закупки для обеспечения нужд обороны и безопасности государства только закрытыми способами. Способы этих закупок определит закон "О контрактной системе".

Из разъяснений также следует, что Минобороны, ФСБ и СВР будет запрещено размещать информацию о закупках в Единой информационной системе (ЕИС). Речь идет о конкурсной документации, протоколах конкурсной комиссии, планах закупок и план-графиках закупок. Также закон запрещает размещать в ЕИС сведения о банковских гарантиях и о заключенных контрактах. Оборонное ведомство и спецслужбы страны могут проводить закупки только в форме закрытого аукциона на электронной торговой площадке для гособоронзаказа.

Правительство РФ подготовило предварительный список из 126 компаний, конкурентные закупки с участием которых после 15 декабря могут перевести с открытых площадок в закрытую систему закупок по оборонзаказу (площадка Сбербанка). В этот список вошли также банки и структуры банковских групп.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Минобороны РФ почти вдвое увеличило закупку надувных макетов ракет и самолетов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
В Австралии задумались о запрете ношения фитнес-браслетов для военныхВ Австралии задумались о запрете ношения фитнес-браслетов для военных
Минобороны хочет заменить матпомощью постановку военных на квартирный учетМинобороны хочет заменить матпомощью постановку военных на квартирный учет
Британские инструкторы подготовили уже 7 тысяч украинских военных, - посолБританские инструкторы подготовили уже 7 тысяч украинских военных, - посол
РоSSия изменила позицию относительно миротворцев на Донбассе, - ВолкерРоSSия изменила позицию относительно миротворцев на Донбассе, - Волкер
РоSSия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - ВолкерРоSSия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер
РоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФРоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФ
В Украину прибыли еще 50 канадских военныхВ Украину прибыли еще 50 канадских военных
Atlantic Council: РоSSия не уйдет с Донбасса и проиграетAtlantic Council: РоSSия не уйдет с Донбасса и проиграет
РоSSия понимает язык силы и санкций, - БецаРоSSия понимает язык силы и санкций, - Беца
Зачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в СирииЗачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в Сирии
Последние новости
Подгружаем последние новости