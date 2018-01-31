РоSSия засекретила закупки военных и спецслужб

Способы закупок роSSийских силовых ведомств определит закон "О контрактной системе".

Сергей Шйогу Фото: ru-an.infо

Минобороны РоSSии и спецслужбы теперь будут проводить закупки закрытыми способами.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на разъяснения Минфина РФ , Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы РФ .

Согласно разъяснениям, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Минобороны РФ , а также подведомственные этим структурам организации теперь могут проводить закупки для обеспечения нужд обороны и безопасности государства только закрытыми способами. Способы этих закупок определит закон "О контрактной системе".

Из разъяснений также следует, что Минобороны, ФСБ и СВР будет запрещено размещать информацию о закупках в Единой информационной системе (ЕИС). Речь идет о конкурсной документации, протоколах конкурсной комиссии, планах закупок и план-графиках закупок. Также закон запрещает размещать в ЕИС сведения о банковских гарантиях и о заключенных контрактах. Оборонное ведомство и спецслужбы страны могут проводить закупки только в форме закрытого аукциона на электронной торговой площадке для гособоронзаказа.

Правительство РФ подготовило предварительный список из 126 компаний, конкурентные закупки с участием которых после 15 декабря могут перевести с открытых площадок в закрытую систему закупок по оборонзаказу (площадка Сбербанка). В этот список вошли также банки и структуры банковских групп.