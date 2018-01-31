РоSSия засекретила закупки военных и спецслужб
Способы закупок роSSийских силовых ведомств определит закон "О контрактной системе".
Минобороны РоSSии и спецслужбы теперь будут проводить закупки закрытыми способами.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на разъяснения Минфина РФ, Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы РФ.
Согласно разъяснениям, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Минобороны РФ, а также подведомственные этим структурам организации теперь могут проводить закупки для обеспечения нужд обороны и безопасности государства только закрытыми способами. Способы этих закупок определит закон "О контрактной системе".
Из разъяснений также следует, что Минобороны, ФСБ и СВР будет запрещено размещать информацию о закупках в Единой информационной системе (ЕИС). Речь идет о конкурсной документации, протоколах конкурсной комиссии, планах закупок и план-графиках закупок. Также закон запрещает размещать в ЕИС сведения о банковских гарантиях и о заключенных контрактах. Оборонное ведомство и спецслужбы страны могут проводить закупки только в форме закрытого аукциона на электронной торговой площадке для гособоронзаказа.
Правительство РФ подготовило предварительный список из 126 компаний, конкурентные закупки с участием которых после 15 декабря могут перевести с открытых площадок в закрытую систему закупок по оборонзаказу (площадка Сбербанка). В этот список вошли также банки и структуры банковских групп.
Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Минобороны РФ почти вдвое увеличило закупку надувных макетов ракет и самолетов.
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31.01.2018 14:06