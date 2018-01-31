Гибралтар заявил о своем праве выборочно применить соглашение по "Брексит"
Конституция Гибралтара позволяет решать, какие части какого-либо соглашения с ЕС применять на своей территории.
Гибралтар имеет право наложить вето на любую часть соглашения по "Брексит", которое будет заключено между Великобританией и Евросоюзом.
Об этом заявил главный министр британской территории Фабиан Пикардо в интервью The Independent.
По его словам, конституция Гибралтара позволяет решать, какие части какого-либо соглашения с ЕС применять на своей территории. В частности, раздел 47 (3) основного закона предоставляет властям территории решающее слово в ряде сфер политики, в частности, касающихся бизнеса и социальной опеки, например, на установку различных тарифов и правила для сектора финансовых услуг.
"Понятно, что у нас есть право вето в отношении Brexit для Гибралтара. Мы сможем определять, будут ли согласованные аспекты применяться на Гибралтаре, или нет. Применение на Гибралтаре определять правительство и парламент территории", - сказал он.
Пикардо также заявил, что готов наложить вето на часть сделки, если она будет противоречить интересам территории.
Гибралтар - это британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Территория была захвачена в 1704 году английским адмиралом Джорджем Руком и присоединена к Англии по Утрехтскому миру 1713 года. Референдум 1967 года показал, что жители хотят остаться под управлением Британии, но Испания продолжает предъявлять права на Гибралтар.
Во время британского референдума 96% гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Явка составила 84%.
Как сообщалось в декабре, в Британии обеспокоены попыткой Испании связать ситуацию вокруг Гибралтара с Brexit.
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