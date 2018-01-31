Руководителей пассектора "Укрзализныци" все-таки отстранили от работы (документ)

Вчера в комментарии LB.ua Игорь Романкив отрицал, что его отстранили.

В распоряжении LB.ua появился приказ о проведение служебной проверки в отношении директора пассажирских перевозок и сервиса ПАО "Укрзализныця" Игоря Романкива и директора департамента пассажирских перевозок Виталия Скидана.

Документ зарегистрирован в базе приказов УЗ под №63 от 31.01.2018 года и подписан членами правления Желько Марчеком и и.о. правления УЗ Евгением Кравцовым.

Согласно тексту документа, служебная проверка инициирована из-за того, что работники пассажирского департамента в своё рабочее время агитировали железнодорожников различных депо вступать в профсоюз.

По имеющейся информации, сотрудники сектора пассажирских перевозок в рабочее время ездили в Ковель, Львов, Одессу и агитировали железнодорожников вступать в "Независимый профсоюз работников вагонного участка станции Киев-Пассажирский". Как следствие, железнодорожники Львовской филиала УЗ написали письмо на Кравцова.

Напомним, вчера в комментарии LB.ua Игорь Романкив отрицал, что его отстранили.

Контракты Романкива и Скидана с "Укрзализныцей"заканчиваются 6 и 1 февраля соответственно.