В Австралии задумались о запрете ношения фитнес-браслетов для военных
В определенных случаях австралийские военнослужащие смогут использовать фитнес-трекеры.
Военнослужащим сил обороны Австралии, вероятно, придется отказаться от использования фитнес-браслетов во время развертывания подразделений, поскольку их программы показывают местонахождение и передвижение персонала, который их использует.
Об этом сообщает издание The Australian.
"Во время Второй мировой войны все, что вам нужно было делать - это цензура переписки, чтобы военные случайно не сказали кому-то дома то, чего они не должны. Однако сегодня становится все тяжелее гарантировать оперативную безопасность, поскольку все больше и больше продуктов подключены к Интернету, следовательно любые устройства, которые записывают или передают информацию, должны оставаться дома во время развертывания", - заявил представитель Австралийского оборонного союза Нил Джеймс.
Вместе с тем он допустил, что в определенных случаях военнослужащие смогут использовать фитнес-браслеты во время учений в Австралии, однако их ношение в зарубежных миссиях будет запрещено.
Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что карта данных с фитнес-приложений раскрыла секретные базы США.
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