НАБУ подозревает экс-руководителей АМПУ в присвоении 247 млн гривен

Восьмерым фигурантам дела сообщено о подозрении.

НАБУ подозревает экс-руководителей АМПУ в присвоении 247 млн гривен
Фото: Сергей Нужненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в завладении более 247 млн гривен госпредприятия "Администрация морских портов Украины" восьмерым лицам, среди которых - бывшие и действующий должностные лица АМПУ.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"В частности, речь идет о следующих лицах: экс-глава ГП «АМПУ» (2014-2017 гг); экс-первый заместитель председателя ГП «АМПУ» (2015-2017 гг); экс-начальник отдела закупок ООО «АМПУ» (2015-2018 гг); экс-заместитель председателя ГП «АМПУ» по финансам (2015-2016 гг); заместитель начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» (действующий); директор ООО; бенефициар ООО; представитель нерезидента (предприятия-участника преступления)", - говорится в сообщении.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой).

Семеро подозреваемых были задержаны 29 января в порядке ст. 208 УПК, в ходе проведения следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве.

По версии следствия, должностные лица АМПУ в сговоре с другими физлицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению госсредств, выделенных на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морпортов.

"В результате государству был нанесен ущерб на сумму 247 млн гривен, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства", - отмечают в НАБУ.

В сентябре-ноябре 2017 факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц АМПУ и ряда предприятий-участников торгов подтвердил Антимонопольный комитет, наложив на предприятия-участникы штрафы на 100 млн гривен.

Расследование приведенных фактов осуществляется с декабря 2015 года. В апреле 2017 года, на основании собранных материалов НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ на сумму 712 млн гривен. Основанием стало нарушение требований Закона Украины "О госзакупках" и других норм действующего законодательства.

Напомним, с 1 августа 2018 года в Украине будет создана Морская администрация, которая примет на себя все нынешние задачи АМПУ и будет координировать работу 13 морских портов.


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