Кандидат в президенты РФ сдал в ЦИК чистые листы бумаги вместо подписей

Кандидат признал, что "несколько безответственно подошел к процессу выборов".

Кандидат в президенты РФ сдал в ЦИК чистые листы бумаги вместо подписей
Козлов выложил селфи в ЦИК
Фото: instagram/@mkozlov2018

Выдвинутый Партией социальной защиты на выборы президента РоSSии Михаил Козлов сдал в Центральную избирательную комиссию пять коробок с листами чистой бумаги вместо подписей избирателей.

Об этом сообщает ТАСС.

Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо было собрать 100 тыс. подписей.

Козлов признал, что "несколько безответственно подошел к процессу выборов, немножко не рассчитал свои силы, особенно финансовые возможности". Оставшиеся на его избирательном счете 50 тыс. рублей Козлов пообещал перечислить на благотворительность.

Ранее необходимые для выдвижения в президенты подписи в Центризбирком передали действующий президент РФ Владимир Путин, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак и выдвиженец от "Коммунистов РоSSии" Максим Сурайкин. Еще двое кандидатов на пост президента - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин - освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

Выборы президента РоSSии назначены на 18 марта 2018 года. В них также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января.

Как сообщалось ранее сегодня, Навальный заявил о его возможном аресте на время выборов президента РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Николаевские журналисты заявили о давлении со стороны губернатораНиколаевские журналисты заявили о давлении со стороны губернатора
Тимошенко требует от президента внести кандидата от "Батькивщины" к представлению на новый состав ЦИКТимошенко требует от президента внести кандидата от "Батькивщины" к представлению на новый состав ЦИК
Румынские специалисты помогут изменить языковую статью украинского закона «Об образовании»Румынские специалисты помогут изменить языковую статью украинского закона «Об образовании»
Порошенко внес кандидатуру Смолия на пост главы НБУПорошенко внес кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
Националисты провели в центре Киева марш "Стоп-реванш"Националисты провели в центре Киева марш "Стоп-реванш"
Венгерские националисты устроили провокацию под посольством Румынии в БудапештеВенгерские националисты устроили провокацию под посольством Румынии в Будапеште
Кабмин утвердил кандидатуру заместителя министра здравоохраненияКабмин утвердил кандидатуру заместителя министра здравоохранения
Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
Журналисты составили список главных событий 2017 года в УкраинеЖурналисты составили список главных событий 2017 года в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости