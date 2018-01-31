Кандидат в президенты РФ сдал в ЦИК чистые листы бумаги вместо подписей

Кандидат признал, что "несколько безответственно подошел к процессу выборов".

Козлов выложил селфи в ЦИК Фото: instagram/@mkozlov2018

Выдвинутый Партией социальной защиты на выборы президента РоSSии Михаил Козлов сдал в Центральную избирательную комиссию пять коробок с листами чистой бумаги вместо подписей избирателей.

Об этом сообщает ТАСС.

Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо было собрать 100 тыс. подписей.

Козлов признал, что "несколько безответственно подошел к процессу выборов, немножко не рассчитал свои силы, особенно финансовые возможности". Оставшиеся на его избирательном счете 50 тыс. рублей Козлов пообещал перечислить на благотворительность.

Ранее необходимые для выдвижения в президенты подписи в Центризбирком передали действующий президент РФ Владимир Путин, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак и выдвиженец от "Коммунистов РоSSии" Максим Сурайкин. Еще двое кандидатов на пост президента - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин - освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

Выборы президента РоSSии назначены на 18 марта 2018 года. В них также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января.

Как сообщалось ранее сегодня, Навальный заявил о его возможном аресте на время выборов президента РоSSии.