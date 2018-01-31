Кандидат в президенты РФ сдал в ЦИК чистые листы бумаги вместо подписей
Кандидат признал, что "несколько безответственно подошел к процессу выборов".
Выдвинутый Партией социальной защиты на выборы президента РоSSии Михаил Козлов сдал в Центральную избирательную комиссию пять коробок с листами чистой бумаги вместо подписей избирателей.
Об этом сообщает ТАСС.
Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо было собрать 100 тыс. подписей.
Козлов признал, что "несколько безответственно подошел к процессу выборов, немножко не рассчитал свои силы, особенно финансовые возможности". Оставшиеся на его избирательном счете 50 тыс. рублей Козлов пообещал перечислить на благотворительность.
Ранее необходимые для выдвижения в президенты подписи в Центризбирком передали действующий президент РФ Владимир Путин, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак и выдвиженец от "Коммунистов РоSSии" Максим Сурайкин. Еще двое кандидатов на пост президента - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин - освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.
Выборы президента РоSSии назначены на 18 марта 2018 года. В них также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января.
Как сообщалось ранее сегодня, Навальный заявил о его возможном аресте на время выборов президента РоSSии.
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Политика
31.01.2018 13:20