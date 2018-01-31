В Румынии суд признал часть судебной реформы неконституционной
КС Румынии планирует рассмотреть законопроекты пакета реформ в сфере юстиции в феврале.
Конституционный суд Румынии определил, что в поправках к закону о статусе судей и прокуроров существуют неконституционные положения.
Об этом сообщает Romania TV.
Законопроект, который рассматривали судьи КС, был принят в декабре 2017 года нижней палатой парламента Румынии. Суд признал неконституционными четыре статьи нового закона об изменениях и дополнениях в системе судоустройства.
Один из отклоненных пунктов исключает в будущем расследование антикоррупционных органов против чиновников администраций. Также пакет нововведений предусматривает расширение полномочий министерства юстиции по контролю за деятельностью прокуроров.
Другой пункт наделяет правительство полномочиями противодействовать прокурорам, которые допустили ошибки, в том числе в результате халатности. По мнению судей, необходимо пересмотреть и точнее сформулировать принятые в законопроекте сроки.
Остальные законопроекты пакета реформ в сфере юстиции Конституционный суд планирует рассмотреть 13 февраля.
Напомним, в конце декабря в Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупцию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
31.01.2018 13:18