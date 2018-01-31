В Румынии суд признал часть судебной реформы неконституционной

КС Румынии планирует рассмотреть законопроекты пакета реформ в сфере юстиции в феврале.

В Румынии суд признал часть судебной реформы неконституционной
Фото: pixdaus.com

Конституционный суд Румынии определил, что в поправках к закону о статусе судей и прокуроров существуют неконституционные положения.

Об этом сообщает Romania TV.

Законопроект, который рассматривали судьи КС, был принят в декабре 2017 года нижней палатой парламента Румынии. Суд признал неконституционными четыре статьи нового закона об изменениях и дополнениях в системе судоустройства.

Один из отклоненных пунктов исключает в будущем расследование антикоррупционных органов против чиновников администраций. Также пакет нововведений предусматривает расширение полномочий министерства юстиции по контролю за деятельностью прокуроров.

Другой пункт наделяет правительство полномочиями противодействовать прокурорам, которые допустили ошибки, в том числе в результате халатности. По мнению судей, необходимо пересмотреть и точнее сформулировать принятые в законопроекте сроки.

Остальные законопроекты пакета реформ в сфере юстиции Конституционный суд планирует рассмотреть 13 февраля.

Напомним, в конце декабря в Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупцию.


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