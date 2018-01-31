Полиция установила убийц пятидесятников в Славянске

Их убитых нашли в братской могиле в 2014 году.

Полиция установила убийц пятидесятников в Славянске
Подозреваемые злоумышленники (слева-направо): Образцов, Чернишов, Пушков.
Фото: police.dn.ua

Полиция Донецкой области раскрыла убийство четырех членов протестантской церкви "Преображение Господне", которое произошло в Славянске в 2014 году, когда город был захвачен роSSийскими боевиками.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в среду.

Следствие установило, что 8 июня 2014 года в церковь, где проходила служба, ворвались вооруженные боевики и забрали двух братьев Рувима и Альберта Павенко и двух их знакомых - Владимира Величко и Виктора Брадарского. В автомобиле одного из похищенных нашли деньги в иностранной валюте, под приводом чего протестанты были объявлены американскими шпионами.

После этого пленных поместили в бокс захваченной пожарной части. Мужчин пытали, а утром вывезли за город, где расстреляли прямо в автомобиле, который загорелся. Один из пленных погиб и сгорел в автомобиле, другие пытались сбежать и спрятаться за кустами, где их добили. Тела потом закопали в братской могиле. При этом убийцы пробовали получить выкуп от родственников жертв.

В ходе следствия было установлено, что расстреливали пятидесятников трое человек - жители Славянска Андрей Чернышов и Евгений Пушков, а также житель Макеевки Олег Образцов (предположительно, погиб в 2015-м). Им заочно объявлено о подозрении по ст.146 (похищение людей), ст.127 (пытки), ст.115 (убийство), ст.289 (угон автомобиля), ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса.

Полиции известно, что после освобождения Славянска украинской армией убийцы сбежали в Донецк, где продолжили воевать за "ДНР".


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