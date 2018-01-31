Италия выделит жителям Донбасса €2 млн гуманитарной помощи

1 млн евро будут переданы Международному комитету Красного Креста.

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Италия намерена выделить 2 млн евро гуманитарной помощи пострадавшим из-за конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского МИДа по итогам визита главы ведомства Анджелина Альфано в Украину.

Отмечается, что Альфано сообщил о возможности предоставить Украине гуманитарную помощь населению, пострадавшему от гуманитарного кризиса на востоке Украины на сумму 2 млн евро.

500 тыс. евро будут ориентированы в рамках Всемирной продовольственной программы на поставку продовольственных пайков и предметов первой необходимости, еще 500 тыс. евро будут переданы Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для информирования об опасности заминирования и остатках боевых средств.

Кроме того, 1 млн евро Италия выделит Международному комитету Красного Креста на реализацию программ в области здравоохранения.